Купянское направление. РФ бросила на прорыв Шторм Z, Сырский поручил усилить огонь – ВСУ

Россия бросила на Купянское направление роты Шторм Z, рассчитывая на повторение опыта террористической организации Группа Вагнера, однако украинские силы мощно противодействуют оккупантам и усиливают оборону. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Он отметил, что россияне пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении и прорвать оборону ВСУ. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский побывал на этом направлении, дал командирам указания по усилению обороны, распорядился об усилении огневого воздействия на противника и принял еще "некоторые решения", которые должны существенно помочь оборонным процессам.

Череватый подчеркнул, что Силы обороны хорошо знают вражескую группировку на этом направлении, знают командиров и намерения оккупантов.

"Они собрали эти роты Шторм Z и надеются, что они будут по типу Вагнера активно идти, не смотря ни на что, на нашу оборону. Однако они и несколько раз перед тем делали такие попытки, и они ничем не увенчались, потому что уже закаленные стоят [украинские] бригады, закаленные командиры", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что ВСУ дают мощный отпор оккупантам на Купянском направлении, и враг несет серьезные потери. За эти сутки россияне потеряли три танка Т-72, две гаубицы Д-20, два миномета, Орлан-10, семь грузовиков с оружием, три полевых склада с боеприпасами и три блиндажа.

Вчера Сырский заявил, что оккупанты выбрали главным направлением для своего давления Купянск и создали там наступательную группировку.

Сегодня в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов.

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