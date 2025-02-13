Кислицю призначили першим заступником глави МЗС

Протягом п’яти років він був постійним представником України при ООН

Сергій Кислиця (Фото: EPA)

Колишнього постійного представника України при Організації об'єднаних націй Сергія Кислицю призначено першим заступником міністра закордонних справ. Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому порталі.

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Документ у середу, 12 лютого, підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України", – йдеться у розпорядженні.

Кислиця – український дипломат. З березня 2014 року до лютого 2020-го обіймав посаду заступника глави МЗС. А з грудня 2019-го до грудня 2024-го був постійним представником України при ООН.

20 грудня 2024 року Зеленський заявив, що загалом погодив понад 30 нових призначень послів.

21 грудня з’явився указ президента про звільнення Кислиці з посади постійного представника при ООН.