Кислицу назначили первым заместителем главы МИД

В течение пяти лет он являлся постоянным представителем Украины при ООН

Сергей Кислица (Фото: EPA)

Бывший постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица назначен первым заместителем министра иностранных дел. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Документ в среду, 12 февраля, подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем министра иностранных дел Украины", — говорится в распоряжении.

Кислица – украинский дипломат. С марта 2014 года по февраль 2020-го занимал должность заместителя главы МИД. А с декабря 2019-го по декабрь 2024-го был постоянным представителем Украины при ООН.

20 декабря 2024 года Зеленский заявил, что в общей сложности согласовал более 30 новых назначений послов.

21 декабря появился указ президента об увольнении Кислицы с должности постоянного представителя при ООН.