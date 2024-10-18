Китай розкритикував санкції США і заперечив передавання Росії летальної зброї

Мао Нін (Фото: Jessica Lee/EPA)

Китай виступає проти запровадження Сполученими Штатами нових санкцій проти виробників безпілотників за співпрацю з Росією. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, передає China News.

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"Китай рішуче виступає проти незаконних односторонніх санкцій США проти китайських компаній і ніколи не погодиться на безпідставні звинувачення та тиск із боку США", – заявила вона.

Мао Нін додала, що Китай "не є творцем або стороною української кризи" (так Пекін традиційно називає російську агресію).

"КНР завжди наполягала на сприянні миру та переговорам і відігравала конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання. Китай ніколи не надавав летальної зброї жодній зі сторін російсько-українського конфлікту", – наголосила речниця.

Вона зазначила, що Пекін "суворо контролює товари подвійного призначення, включно з експортом дронів, і виступає проти використання цивільних безпілотників у військових цілях".

МЗС КНР закликало США "негайно припинити використовувати питання України для дискредитації та тиску на Китай, а також без розбору запроваджувати незаконні односторонні санкції щодо китайських юридичних та фізичних осіб".

17 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти однієї фізичної та трьох юридичних осіб, зокрема з Китаю, оскільки вони причетні до виробництва російських ударних далекобійних дронів "Гарпія".

28 вересня The Times повідомило, що НАТО має докази постачання до Росії зброї від китайських компаній.

2 жовтня в Китаї заявили, що підтримуватимуть "мир і справедливість у світі" разом із Росією та Путіним.

6 жовтня глава Китаю заявив про те, що країна готова поглибити співпрацю з Північною Кореєю та побудувати дружні відносини.