Китай раскритиковал санкции США и отрицает передачу России летального оружия

Мао Нин (Фото: Jessica Lee/EPA)

Китай выступает против введения Соединенными Штатами новых санкций против производителей беспилотников за сотрудничество с Россией. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает China News.

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"Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний и никогда не согласится на безосновательные обвинения и давление со стороны США", – заявила она.

Мао Нин добавила, что Китай "не является творцом или стороной украинского кризиса" (так Пекин традиционно называет российскую агрессию).

"КНР всегда настаивала на содействии миру и переговорам и играла конструктивную роль в продвижении политического урегулирования. Китай никогда не передавал летального оружия ни одной из сторон российско-украинского конфликта", — подчеркнула спикер.

Она отметила, что Пекин "строго контролирует товары двойного назначения, включая экспорт дронов, и выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях".

МИД КНР призвал США "немедленно прекратить использование вопроса Украины для дискредитации и давления на Китай, а также без разбора вводить незаконные односторонние санкции в отношении китайских юридических и физических лиц".

17 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций против одного физического и трех юридических лиц, в частности из Китая, поскольку они причастны к производству российских ударных дальнобойных дронов "Гарпия".

28 сентября The Times сообщило, что у НАТО есть доказательства поставки в Россию оружия от китайских компаний.

2 октября в Китае заявили, что будут поддерживать "мир и справедливость в мире" вместе с Россией и Путиным.

6 октября глава Китая заявил о том, что страна готова углубить сотрудничество с Северной Кореей и выстроить дружеские отношения.