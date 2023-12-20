Лідери Сенату США випустили заяву щодо допомоги Україні. До 2024 року її не ухвалять

Шумер і Макконнелл висловили сподівання, що новий пакет допомоги Україні буде ухвалено після Нового року

Мітч Макконнелл, Володимир Зеленський та Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лідери демократичної більшості та республіканської меншості в Сенаті США Чак Шумер та Мітч Макконнелл заявили, що новий пакет військової та фінансової допомоги Україні не буде ухвалений до кінця 2023 року. Про це вони повідомили у спільній заяві.

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За словами законодавців, двопартійні переговори щодо безпеки південного кордону США приносять "обнадійливі успіхи".

Вони зазначили, що попри "складні проблеми", у Сенаті шукатимуть спосіб розв'язати питання кордону, а також допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Сенат не залишить ці виклики національної безпеки без відповіді. Поки переговорники розв'язують питання, що залишилися, ми сподіваємося, що їхні зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо додаткового документа з національної безпеки на початку нового року", — заявили сенатори.

Шумер і Макконнелл підкреслили, що час 2023 року, що залишився, переговорники й Білий дім працюватимуть над угодою.

Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що саміт Євросоюзу, на якому мають ще раз розглянути виділення 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

Коментуючи ситуацію із військовою допомогою Заходу Україні, диктатор Путін заявив, що українцям "все привозять на халяву", але "халява закінчується". У Держдепі у відповідь заявили, що Конгрес має нівелювати цю ставку глави Кремля.

Значного провалу щодо допомоги Україні від союзників не передбачається, якщо десь виникне дефіцит фінансування, його вдасться закрити з альтернативних джерел, заявив президент Володимир Зеленський.

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