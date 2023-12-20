Лидеры Сената США выпустили заявление насчет помощи Украине. До 2024 года ее не примут

Шумер и Макконнелл выразили надежду, что новый пакет помощи Украине будет принят после Нового года

Митч Макконнелл, Владимир Зеленский и Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл заявили, что новый пакет военной и финансовой помощи Украине не будет принят до конца 2023 года. Об этом они сообщили в совместном заявлении.

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По словам законодателей, двухпартийные переговоры по безопасности южной границы США приносят "обнадеживающие успехи".

Они отметили, что несмотря на "сложные проблемы", в Сенате будут искать способ решить вопрос границы, а также помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Сенат не оставит эти вызовы национальной безопасности без ответа. Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года", — заявили сенаторы.

Шумер и Макконнелл подчеркнули, что оставшееся время 2023 года переговорщики и Белый дом будут продолжать работать над соглашением.

Президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит Евросоюза, на котором должны еще раз рассмотреть выделение 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

Комментируя ситуацию с военной помощью Запада Украине, диктатор Путин заявил, что украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается". В Госдепе в ответ заявили, что Конгресс должен нивелировать эту ставку главы Кремля.

Значительного провала с помощью Украине от союзников не предвидится, если где-то возникнет дефицит финансирования, его удастся закрыть из альтернативных источников, заявил президент Владимир Зеленский.

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