LIGA.net святкує 28 років і дарує підписку LIGA PRO за 28 грн/міс
Сьогодні LIGA.net виповнюється 28 років. За цей час редакція пройшла шлях від перших електронних новин до сучасної платформи, яка щодня дає мільйонам читачів перевірену інформацію, аналітику та пояснення процесів в Україні та світі.
До річниці ми підготували спеціальну пропозицію на підписку LIGA PRO. Протягом п’яти днів підписуйся за символічною ціною – 28 грн на місяць (168 грн за пів року).
Підписка LIGA PRO відкриває доступ до:
- понад 200 аналітичних матеріалів;
- ексклюзивних думок провідних експертів і мислителів;
- щотижневих переказів кращих історій світу;
- авторських розсилок: "Субота з головною редакторкою" та "Як це жити";
- закритого чату з редакцією та дискусій на сайті.
Святкова пропозиція діє до 30 вересня 2025 року.
Коментарі (0)