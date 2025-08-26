Лубінець підтвердив зустріч українського представника із Москальковою

Російська омбудсменка заявляла про зустріч у Білорусі. Лубінець підтвердив взаємодію

Фото: Telegram-канал Тетяни Москалькової

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив взаємодію з апаратом російської омбудсменки Тетяни Москалькової під час останнього обміну полоненими 24 серпня.

"У ході діалогу було здійснено обмін листами від військовополонених з обох сторін, обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин", – написав Лубінець.

Москалькова повідомляла, що зустріч із представником українського омбудсмена відбулася за посередництва Білорусі.