Лубинец подтвердил встречу украинского представителя с Москальковой
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил взаимодействие с аппаратом российского омбудсмена Татьяны Москальковой во время последнего обмена пленными 24 августа.
"В ходе диалога был осуществлен обмен письмами от военнопленных с обеих сторон, обсуждены вопросы формирования передачи гуманитарных посылок для военнопленных и воссоединения семей", – написал Лубинец.
Москалькова сообщала, что встреча с представителем украинского омбудсмена состоялась при посредничестве Беларуси.
- 24 августа состоялся обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулись военнослужащие и гражданские, в частности журналист Дмитрий Хилюк и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.
