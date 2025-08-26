Лубинец подтвердил встречу украинского представителя с Москальковой

Омбудсмен РФ заявляла о встрече в Беларуси. Лубинец подтвердил взаимодействие

Фото: Telegram-канал Татьяны Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил взаимодействие с аппаратом российского омбудсмена Татьяны Москальковой во время последнего обмена пленными 24 августа.

"В ходе диалога был осуществлен обмен письмами от военнопленных с обеих сторон, обсуждены вопросы формирования передачи гуманитарных посылок для военнопленных и воссоединения семей", – написал Лубинец.

Москалькова сообщала, что встреча с представителем украинского омбудсмена состоялась при посредничестве Беларуси.