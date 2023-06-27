Лукашенко заявив, що на кордон Білорусі "підкидають трупи". Прикордонники: Точно не ми

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що білоруські прикордонники начебто щодня фіксують "провокації" з боку країн-сусідів, зокрема звинувачують їх у тому, що ті начебто "підкидають трупи" на кордоні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі LIGA.net заявив, що це спекуляція на темі міграційної кризи на кордонах з країнами ЄС.

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Відповідаючи на питання, хто підкидає трупи на кордон з Білоруссю, Демченко заявив: "Точно не ми", – маючи на увазі українських прикордонників.

За його словами, це спекуляції Білорусі, яка націлена на те, щоб дискредитувати країни ЄС.

"Досить часто білоруси пишуть про смерть мігрантів на кордоні з країнами ЄС і звинувачують у їхніх смертях суміжні країни", — сказав він.

Білоруські ЗМІ регулярно звинувачують європейських прикордонників у підкиданні трупів, заявляючи, що це нібито Захід "намагається покласти відповідальність за організацію міграційної кризи на Мінськ".

Демченко також розповів, що на всі дії з боку України білоруські прикордонники "майже завжди реагують неадекватно", зазначаючи, що "це провокації".

22 червня він, коментуючи спроби білоруських прикордонників "потоваришувати" з українськими, пропонуючи їм спочатку борщ, а потім горілку, сказав в ефірі телемарафону, що це відбувається через зміну керівника Прикордонного комітету Білорусі, який намагається продемонструвати навички ІПСО.

30 травня 2023 року українські прикордонники висміяли "загрозу" наступу з Білорусі, показавши відео, як білоруські військові штовхають старий УАЗ-469 ("бобик").

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