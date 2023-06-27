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Лукашенко заявил, что на границу Беларуси "подбрасывают трупы". Пограничники: Точно не мы

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 13:24
Лукашенко заявил, что на границу Беларуси
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что беларуские пограничники якобы каждый день фиксируют "провокации" со стороны стран-соседей, в том числе обвиняют их в том, что те "подбрасывают трупы" на границу. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net заявил, что это спекуляция на теме миграционного кризиса на границах со странами ЕС.

Отвечая на вопрос, кто подбрасывает трупы на границу с Беларусью, Демченко заявил: "Точно не мы", — имея в виду украинских пограничников.

По его словам, это спекуляции Беларуси, нацеленной на то, чтобы дискредитировать страны ЕС.

"Довольно часто белорусы пишут о смерти мигрантов на границе со странами ЕС и обвиняют в их смертях сопредельные страны", — сказал он.

Беларуские СМИ регулярно обвиняют европейских пограничников в подбрасывании трупов, заявляя, что это якобы Запад "старается возложить ответственность за организацию миграционного кризиса на Минск".

Приклад пропаганди у ЗМІ

Приклад пропаганди у ЗМІ

Демченко также рассказал, что на все действия со стороны Украины беларуские пограничники "почти всегда реагируют неадекватно", отмечая, что это "провокации".

22 июня он, комментируя попытки беларуских пограничников "подружиться" с украинскими, предлагая им сначала борщ, а затем водку, сказал в эфире телемарафона, что это происходит из-за смены руководителя Пограничного комитета Беларуси, пытающегося продемонстрировать навыки ИПСО.

  • 30 мая 2023 года украинские пограничники высмеяли "угрозу" наступления со стороны Беларуси, показав видео, как беларуские военные толкают старый УАЗ-469 ("бобик").

Читайте также: Пограничники Беларуси жалуются на "оскорбительные жесты" украинских военных – видео

Милана Головань
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