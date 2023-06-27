Лукашенко заявил, что на границу Беларуси "подбрасывают трупы". Пограничники: Точно не мы

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что беларуские пограничники якобы каждый день фиксируют "провокации" со стороны стран-соседей, в том числе обвиняют их в том, что те "подбрасывают трупы" на границу. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net заявил, что это спекуляция на теме миграционного кризиса на границах со странами ЕС.

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Отвечая на вопрос, кто подбрасывает трупы на границу с Беларусью, Демченко заявил: "Точно не мы", — имея в виду украинских пограничников.

По его словам, это спекуляции Беларуси, нацеленной на то, чтобы дискредитировать страны ЕС.

"Довольно часто белорусы пишут о смерти мигрантов на границе со странами ЕС и обвиняют в их смертях сопредельные страны", — сказал он.

Беларуские СМИ регулярно обвиняют европейских пограничников в подбрасывании трупов, заявляя, что это якобы Запад "старается возложить ответственность за организацию миграционного кризиса на Минск".

Демченко также рассказал, что на все действия со стороны Украины беларуские пограничники "почти всегда реагируют неадекватно", отмечая, что это "провокации".

22 июня он, комментируя попытки беларуских пограничников "подружиться" с украинскими, предлагая им сначала борщ, а затем водку, сказал в эфире телемарафона, что это происходит из-за смены руководителя Пограничного комитета Беларуси, пытающегося продемонстрировать навыки ИПСО.

30 мая 2023 года украинские пограничники высмеяли "угрозу" наступления со стороны Беларуси, показав видео, как беларуские военные толкают старый УАЗ-469 ("бобик").

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