UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пограничники объяснили, зачем беларусы "заманивают" украинцев борщом и водкой: ИПСО от ФСБ

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 13:01
Пограничники объяснили, зачем беларусы
Украинский пограничник (Фото: ГПСУ)

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, комментируя попытки беларуских пограничников "подружиться" с украинскими, предлагая им сначала борщ, а затем водку, сказал в эфире телемарафона, что это происходит из-за смены руководителя Пограничного комитета Беларуси, который пытается продемонстрировать навыки ИПСО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он заявил, что в последнее время Беларусь более активно начала демонстрацию аудиозаписей, "то с борщом, то с салом, а последнее – водка".

По мнению Демченко, такая активность фиксируется после того, как было изменено руководство пограничного ведомства Беларуси.

"В этом лице прослеживается такой "след ФСБ", обучение в Пограничной академии ФСБ России. Видимо, он таким образом хочет продемонстрировать свои умения ИПСО, но кроме смеха и нелепых попыток влиять на Украину это больше ничего не вызывает", – сказал представитель ГПСУ.

31 мая в сети появилось видео, на котором беларуские пограничники заманивают украинским борщом.

"Когда вам больше не из чего будет готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону – попробуйте наш беларуский борщ. Не пожалеете", – говорилось в ролике.

В тот же день украинские пограничники ответили на это, заявив, что белорусский борщ "совсем не тот же, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев".

Демченко в эфире выразил надежду, что белорусы "услышали это сообщение".

  • 30 мая 2023 года украинские пограничники высмеяли "угрозу" наступления из Беларуси, показав видео, как белорусские военные толкают старый УАЗ-469 ("бобик").

Читайте также: Пограничники Беларуси жалуются на "оскорбительные жесты" украинских военных – видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаграницабеларусьфсбводкаборщандрей демченкоипсо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 