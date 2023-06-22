Пограничники объяснили, зачем беларусы "заманивают" украинцев борщом и водкой: ИПСО от ФСБ

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, комментируя попытки беларуских пограничников "подружиться" с украинскими, предлагая им сначала борщ, а затем водку, сказал в эфире телемарафона, что это происходит из-за смены руководителя Пограничного комитета Беларуси, который пытается продемонстрировать навыки ИПСО.

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Он заявил, что в последнее время Беларусь более активно начала демонстрацию аудиозаписей, "то с борщом, то с салом, а последнее – водка".

По мнению Демченко, такая активность фиксируется после того, как было изменено руководство пограничного ведомства Беларуси.

"В этом лице прослеживается такой "след ФСБ", обучение в Пограничной академии ФСБ России. Видимо, он таким образом хочет продемонстрировать свои умения ИПСО, но кроме смеха и нелепых попыток влиять на Украину это больше ничего не вызывает", – сказал представитель ГПСУ.

31 мая в сети появилось видео, на котором беларуские пограничники заманивают украинским борщом.

"Когда вам больше не из чего будет готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону – попробуйте наш беларуский борщ. Не пожалеете", – говорилось в ролике.

В тот же день украинские пограничники ответили на это, заявив, что белорусский борщ "совсем не тот же, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев".

Демченко в эфире выразил надежду, что белорусы "услышали это сообщение".

30 мая 2023 года украинские пограничники высмеяли "угрозу" наступления из Беларуси, показав видео, как белорусские военные толкают старый УАЗ-469 ("бобик").

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