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ІПСО від ФСБ. Прикордонники пояснили, чому білоруси заманюють українців борщем та горілкою

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22.06.2023, 13:01
ІПСО від ФСБ. Прикордонники пояснили, чому білоруси заманюють українців борщем та горілкою - Фото
Український прикордонник (Фото: ДПСУ)

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, коментуючи спроби білоруських прикордонників "потоваришувати" з українськими, пропонуючи їм спочатку борщ, а потім горілку, сказав в ефірі телемарафону, що це відбувається через зміну керівника Прикордонного комітету Білорусі, який намагається продемонструвати навички ІПСО.

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Він заявив, що останнім часом Білорусь більш активно почала здійснювати демонстрацію аудіозаписів, "то з борщем, то з салом, а останнє – горілка".

На переконання Демченка, така активність фіксується після того, як було змінено керівництво прикордонного відомства Білорусі.

"В цій особі прослідковується такий "слід ФСБ", навчання в Прикордонній академії ФСБ Росії. Певно, він таким чином хоче продемонструвати свої вміння ІПСО, але окрім сміху та недолугих спроб впливати на Україну це більш нічого не викликає", – сказав речник ДПСУ.

31 травня у мережі з'явилося відео, на якому білоруські прикордонники заманюють українських білоруським борщем.

"Коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік – спробуйте наш білоруський борщ. Не пошкодуєте", – йшлося у ролику.

Того ж дня українські прикордонники відповіли на це, заявивши, що білоруський борщ "зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців".

Демченко в ефірі висловив сподівання, що білоруси "почули це повідомлення".

  • 30 травня 2023 року українські прикордонники висміяли "загрозу" наступу з Білорусі, показавши відео, як білоруські військові штовхають старий УАЗ-469 ("бобик").

Читайте також: Прикордонники Білорусі скаржаться на "образливі жести" українських військових – відео

Мілана Головань
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БІЛОРУСЬфсбвійнакордонборщАндрій Демченкоіпсогорілка
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