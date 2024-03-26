Макрон їде до Бразилії. Переконуватиме Лулу да Сілву стати на бік України – Bloomberg

Бразильський лідер намагається бути "нейтральним", стверджуючи, що може підтримувати зв'язки як з Росією, так і з Україною

Луїс Інасіо Лула да Сілва (Фото: ЕРА)

Президент Франції Емманюель Макрон розпочинає візит до Бразилії, під час якого, зокрема, намагатиметься переконати президента Луїса Інасіо Лулу да Сілву стати на бік України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваних французьких офіційних осіб.

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Бразильський лідер досі намагався позиціювати свою країну як нейтральну – ту, яка може підтримувати зв'язки як з Росією, так і з Україною, нагадують журналісти.

За даними співрозмовників Bloomberg, зі свого боку Лула да Сілва хоче, щоб Макрон припинив свою опозицію до угоди про вільну торгівлю ЄС з південноамериканським блоком Меркосур, до якого входять Аргентина, Бразилія, Уругвай і Парагвай.

Переговори тривають понад два десятиліття, але дискусії зупинилися п'ять років тому на тлі нових європейських екологічних вимог, вказує видання.

Французький лідер сподівається, що його розбіжності з бразильським лідером щодо вторгнення Росії в Україну можуть бути зменшені, додали чиновники, навіть попри те, що Бразилія вважає, що "обидві сторони винні у цій війні".

У квітні 2023 року Лула заявив, що "рішення про війну ухвалили дві країни" – Росія та, на його думку, Україна, а також звинуватив США та Європу в її затягуванні через допомогу українцям.

За його словами, "немає сенсу обговорювати, хто правий" у війні Росії проти України.

11 вересня президент Зеленський заявив, що якщо президент Бразилії не підтримуватиме Україну, він автоматично виступатиме на боці країни-окупанта, "навіть якщо не хоче цього".

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