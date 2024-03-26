Макрон едет в Бразилию. Будет убеждать Лулу да Силву стать на сторону Украины – Bloomberg
Президент Франции Эмманюэль Макрон начинает визит в Бразилию, в ходе которого, в частности, попытается убедить президента Луиса Инасио Лулу да Силву встать на сторону Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных французских официальных лиц.
Бразильский лидер до сих пор пытался позиционировать свою страну как нейтральную – ту, которая может поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной, напоминают журналисты.
По данным собеседников Bloomberg, со своей стороны Лула да Силва хочет, чтобы Макрон прекратил свою оппозицию к соглашению о свободной торговле ЕС с американским блоком Меркосур, в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай.
Переговоры продолжаются более двух десятилетий, но дискуссии остановились пять лет назад на фоне новых европейских экологических требований, указывает издание.
Французский лидер надеется, что его разногласия с бразильским лидером относительно вторжения России в Украину могут быть уменьшены, добавили чиновники, даже несмотря на то, что Бразилия считает, что "обе стороны виноваты в этой войне".
- В апреле 2023 года Лула заявил, что "решение о войне приняли две страны" – Россия и, по его мнению, Украина, а также обвинил США и Европу в ее затягивании из-за помощи украинцам.
- По его словам, "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.
- 11 сентября президент Зеленский заявил, что если президент Бразилии не будет поддерживать Украину, он будет автоматически выступать на стороне страны-оккупанта, "даже если не хочет этого".
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