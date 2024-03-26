Макрон едет в Бразилию. Будет убеждать Лулу да Силву стать на сторону Украины – Bloomberg

Бразильский лидер пытается быть "нейтральным", утверждая, что может поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной

Луис Инасио Лула да Силва (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон начинает визит в Бразилию, в ходе которого, в частности, попытается убедить президента Луиса Инасио Лулу да Силву встать на сторону Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных французских официальных лиц.

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Бразильский лидер до сих пор пытался позиционировать свою страну как нейтральную – ту, которая может поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной, напоминают журналисты.

По данным собеседников Bloomberg, со своей стороны Лула да Силва хочет, чтобы Макрон прекратил свою оппозицию к соглашению о свободной торговле ЕС с американским блоком Меркосур, в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай.

Переговоры продолжаются более двух десятилетий, но дискуссии остановились пять лет назад на фоне новых европейских экологических требований, указывает издание.

Французский лидер надеется, что его разногласия с бразильским лидером относительно вторжения России в Украину могут быть уменьшены, добавили чиновники, даже несмотря на то, что Бразилия считает, что "обе стороны виноваты в этой войне".

В апреле 2023 года Лула заявил, что "решение о войне приняли две страны" – Россия и, по его мнению, Украина, а также обвинил США и Европу в ее затягивании из-за помощи украинцам.

По его словам, "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.

11 сентября президент Зеленский заявил, что если президент Бразилии не будет поддерживать Украину, он будет автоматически выступать на стороне страны-оккупанта, "даже если не хочет этого".

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