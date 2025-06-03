Макрон зустрінеться з Мелоні на тлі розбіжностей у підтримці України

Зустріч проходитиме на тлі розбіжностей у питанні "коаліції охочих" для підтримки України

Емманюель Макрон та Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

Президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні, на якій однією з основних тем стане російсько-українська війна. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Єлисейський палац.

Під час переговорів лідери обговорять, зокрема, гарантії безпеки для України та питання американських мит. Зустріч проходитиме на тлі розбіжностей у питанні "коаліції охочих" для підтримки України.

Макрон і Мелоні також планують обговорити торговельну угоду з Меркосуром (економічним союзом Південної Америки) та співпрацю між Францією та Італією в промисловості.

Італійські чиновники підкреслюють, що основною метою цієї зустрічі є зміцнення двосторонніх відносин, а також обговорення ситуації на Близькому Сході та в Лівії.