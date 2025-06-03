Макрон зустрінеться з Мелоні на тлі розбіжностей у підтримці України
Президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні, на якій однією з основних тем стане російсько-українська війна. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Єлисейський палац.
Під час переговорів лідери обговорять, зокрема, гарантії безпеки для України та питання американських мит. Зустріч проходитиме на тлі розбіжностей у питанні "коаліції охочих" для підтримки України.
Макрон і Мелоні також планують обговорити торговельну угоду з Меркосуром (економічним союзом Південної Америки) та співпрацю між Францією та Італією в промисловості.
Італійські чиновники підкреслюють, що основною метою цієї зустрічі є зміцнення двосторонніх відносин, а також обговорення ситуації на Близькому Сході та в Лівії.
- Прем'єрка Італії не була присутня на зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі у Києві 10 травня. Як зазначало Reuters, італійські медіа назвали відсутність політикині "навмисною зневагою", припускаючи, що Макрон не хотів, аби та була залучена до заходу.
- 18 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Італія має бути більш залучена до європейських зусиль із припинення російсько-української війни.