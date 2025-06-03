Макрон встретится с Мелони на фоне разногласий в поддержке Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с итальянским премьером Джорджей Мелони, на которой одной из основных тем станет российско-украинская война. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
В ходе переговоров лидеры обсудят, в частности, гарантии безопасности для Украины и вопросы американских пошлин. Встреча будет проходить на фоне разногласий по вопросу "коалиции желающих" для поддержки Украины.
Макрон и Мелони также планируют обсудить торговое соглашение с Меркосуром (экономическим союзом Южной Америки) и сотрудничество между Францией и Италией в промышленности.
Итальянские чиновники подчеркивают, что основной целью этой встречи является укрепление двусторонних отношений, а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и в Ливии.
- Премьер-министр Италии не присутствовала на встрече лидеров Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши в Киеве 10 мая. Как отмечало Reuters, итальянские медиа назвали отсутствие политика "преднамеренным пренебрежением", предполагая, что Макрон не хотел, чтобы та была вовлечена в мероприятие.
- 18 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Италия должна быть более вовлечена в европейские усилия по прекращению российско-украинской войны.