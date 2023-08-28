"Маршал став генералом". Зеленський надав звання голові патрульної поліції

Президент Володимир Зеленський надав звання генерала голові патрульної поліції Євгену Жукову, позивний "Маршал". Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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"Надати спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Жукову Євгенію Олександровичу – начальникові департаменту патрульної поліції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України", – йдеться в указі.

Жукова привітав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вітаю "Маршала" зі званням генерала!!!" – написав Кім.

У вересні 2015 року офіцер 79 окремої аеромобільної бригади ЗСУ Євген Жуков, відомий у період оборони Донецького аеропорту під позивним "Маршал", був призначений заступником начальника департаменту патрульної поліції України.

На початку повномасштабного вторгнення, 4 березня 2023 року, патрульні поліцейські Миколаєва вибили російських окупантів з аеропорту Кульбакине.

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