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"Маршал став генералом". Зеленський надав звання голові патрульної поліції

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 18:44
Євген Жуков (Фото: facebook.com/police.gov.ua)

Президент Володимир Зеленський надав звання генерала голові патрульної поліції Євгену Жукову, позивний "Маршал". Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Надати спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Жукову Євгенію Олександровичу – начальникові департаменту патрульної поліції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України", – йдеться в указі.

Жукова привітав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вітаю "Маршала" зі званням генерала!!!" – написав Кім.

У вересні 2015 року офіцер 79 окремої аеромобільної бригади ЗСУ Євген Жуков, відомий у період оборони Донецького аеропорту під позивним "Маршал", був призначений заступником начальника департаменту патрульної поліції України.

На початку повномасштабного вторгнення, 4 березня 2023 року, патрульні поліцейські Миколаєва вибили російських окупантів з аеропорту Кульбакине.

Наталія Медведєва
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миколаївпатрульна поліціяЄвген Жуков
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