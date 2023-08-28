UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Маршал стал генералом". Зеленский присвоил звание главе патрульной полиции

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 18:44
Евгений Жуков (Фото: facebook.com/police.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала главе патрульной полиции Евгению Жукову, позывной "Маршал". Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Жукову Евгению Александровичу – начальнику департамента патрульной полиции (межрегиональный территориальный орган) Национальной полиции Украины", – говорится в указе.

Жукова поздравил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Поздравляю "Маршала" со званием генерала!!!" – написал Ким.

В сентябре 2015 года офицер 79 отдельной аэромобильной бригады ВСУ Евгений Жуков, известный в период обороны Донецкого аэропорта под позывным "Маршал", был назначен заместителем начальника департамента патрульной полиции Украины.

В начале полномасштабного вторжения, 4 марта 2023 года, патрульные полицейские Николаева выбили российских оккупантов из аэропорта Кульбакино.

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Николаевпатрульная полицияевгений жуков
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 