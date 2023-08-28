"Маршал стал генералом". Зеленский присвоил звание главе патрульной полиции
Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала главе патрульной полиции Евгению Жукову, позывной "Маршал". Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Жукову Евгению Александровичу – начальнику департамента патрульной полиции (межрегиональный территориальный орган) Национальной полиции Украины", – говорится в указе.
Жукова поздравил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Поздравляю "Маршала" со званием генерала!!!" – написал Ким.
В сентябре 2015 года офицер 79 отдельной аэромобильной бригады ВСУ Евгений Жуков, известный в период обороны Донецкого аэропорта под позывным "Маршал", был назначен заместителем начальника департамента патрульной полиции Украины.
В начале полномасштабного вторжения, 4 марта 2023 года, патрульные полицейские Николаева выбили российских оккупантов из аэропорта Кульбакино.
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