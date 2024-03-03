Маск каже, що не розуміє сенсу існування НАТО. Лідер країни-члена Альянсу пояснив

Маск стверджує, що НАТО мало припинити існування тоді, коли розпалася Організація Варшавського договору

Едгарс Рінкевичс (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Американський мільярдер Ілон Маск поставив під сумнів сенс існування Північноатлантичного альянсу. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відповів йому у гілці X (Twitter), що причина криється в існування ворогів на кшталт Росії.

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"Любий Ілоне Маску, причиною того, що НАТО було створено, існує і існуватиме надалі, є Росія та інші вороги вільного світу", – заявив лідер країни Альянсу.

Раніше Маск написав, що "завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Організація Варшавського договору, розпалася".

Ця інформація є спотвореною, оскільки не НАТО було реакцією на Варшавський договір, а навпаки. Північноатлантичний альянс ніколи не має на мені захист від одного конкретного противника, а є блоком з системою колективної безпеки.

ДОВІДКА Варшавський договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу (ОВД) — угода соціалістичних країн, підписана 14 травня 1955 року у Варшаві. Країни-учасниці: Албанія, Болгарія, Німецька Демократична Республіка, Польська Народна Республіка, Румунія, Радянський Союз, Угорщина й Чехословаччина. Договір був реакцією Радянського Союзу на створення НАТО. Варшавський договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу (ОВД) — угода соціалістичних країн, підписана 14 травня 1955 року у Варшаві. Країни-учасниці: Албанія, Болгарія, Німецька Демократична Республіка, Польська Народна Республіка, Румунія, Радянський Союз, Угорщина й Чехословаччина. Договір був реакцією Радянського Союзу на створення НАТО.

На передвиборчому мітингу у Південній Кароліні у середині лютого 45-й президент США Трамп заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу. На його думку, такі країни є "порушниками".

Ця заява викликала низку критики з боку членів НАТО.

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