Маск каже, що не розуміє сенсу існування НАТО. Лідер країни-члена Альянсу пояснив
Американський мільярдер Ілон Маск поставив під сумнів сенс існування Північноатлантичного альянсу. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відповів йому у гілці X (Twitter), що причина криється в існування ворогів на кшталт Росії.
"Любий Ілоне Маску, причиною того, що НАТО було створено, існує і існуватиме надалі, є Росія та інші вороги вільного світу", – заявив лідер країни Альянсу.
Раніше Маск написав, що "завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Організація Варшавського договору, розпалася".
Ця інформація є спотвореною, оскільки не НАТО було реакцією на Варшавський договір, а навпаки. Північноатлантичний альянс ніколи не має на мені захист від одного конкретного противника, а є блоком з системою колективної безпеки.
- На передвиборчому мітингу у Південній Кароліні у середині лютого 45-й президент США Трамп заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу. На його думку, такі країни є "порушниками".
- Ця заява викликала низку критики з боку членів НАТО.
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