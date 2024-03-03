Маск говорит, что не понимает, зачем существует НАТО. Лидер страны-члена Альянса объяснил
Американский миллиардер Илон Маск подверг сомнению смысл существования Североатлантического альянса. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил ему в ветке X (Twitter), что причина кроется в существовании врагов типа России.
"Любой Илоне Маску, причиной того, что НАТО было создано, существует и будет существовать в дальнейшем Россия и другие враги свободного мира", – заявил лидер страны Альянса.
Ранее Маск написал, что "всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Организация Варшавского договора, распались".
Эта информация искажена, поскольку не НАТО было реакцией на Варшавский договор, а наоборот. Североатлантический альянс никогда не имеет защиты от одного конкретного противника, а является блоком с системой коллективной безопасности.
- На предвыборном митинге в Южной Каролине в середине февраля 45 президент США Трамп заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, "недостаточно платящие взносы" в Альянс. По его мнению, такие страны являются "нарушителями".
- Это заявление вызвало ряд критики со стороны членов НАТО.
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