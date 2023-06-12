Медведєв опублікував фото Майдану із прапором Росії. Данілов: Потрібна гамівна сорочка

Колишній президент РФ та одіозний пропагандист Дмитро Медведєв опублікував фото Майдану Незалежності із прапором країни-агресора у так званий "день Росії". Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вирішив, що кремлівському чиновнику потрібна гамівна сорочка.

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У своєму Telegram-каналі Медведєв опублікував змонтоване фото Майдану, над яким майорить прапор країни-окупанта.

Данілов відреагував на чергові фантазії експрезидента РФ у Twitter, опублікувавши фото гамівної сорочки і натякнув, що Медведєву час до психіатричної лікарні.

"Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої Росії", — написав секретар РНБО.

Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 12, 2023

Гамівна сорочка — спеціальний одяг для фіксації рук, а іноді рук і ніг. Найчастіше застосовується у медицині контролю рухової активності пацієнтів психіатричних лікарень. Також гамівні сорочки можуть використовуватися у в'язницях та медвитверезниках.

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