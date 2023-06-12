Медведєв опублікував фото Майдану із прапором Росії. Данілов: Потрібна гамівна сорочка
Колишній президент РФ та одіозний пропагандист Дмитро Медведєв опублікував фото Майдану Незалежності із прапором країни-агресора у так званий "день Росії". Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вирішив, що кремлівському чиновнику потрібна гамівна сорочка.
У своєму Telegram-каналі Медведєв опублікував змонтоване фото Майдану, над яким майорить прапор країни-окупанта.
Данілов відреагував на чергові фантазії експрезидента РФ у Twitter, опублікувавши фото гамівної сорочки і натякнув, що Медведєву час до психіатричної лікарні.
"Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої Росії", — написав секретар РНБО.
Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 12, 2023
- У жовтні Зеленський назвав оточення Путіна "цуценятами, які вип'ють горілки та погрожують ядерною зброєю".
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав не розносити у ЗМІ та в Мережі заяви Медведєва.
- Наприкінці осені, коментуючи висловлювання Медведєва, посол України в ООН Кислиця "дивувався", як це Росія ще не зібрала Радбез, тому що – зі слів згаданого вище чиновника РФ – "воює проти Сатани".
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