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Медведєв опублікував фото Майдану із прапором Росії. Данілов: Потрібна гамівна сорочка

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12.06.2023, 13:39
Медведєв опублікував фото Майдану із прапором Росії. Данілов: Потрібна гамівна сорочка - Фото
Дмитро Медведєв (Фото: EPA)

Колишній президент РФ та одіозний пропагандист Дмитро Медведєв опублікував фото Майдану Незалежності із прапором країни-агресора у так званий "день Росії". Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вирішив, що кремлівському чиновнику потрібна гамівна сорочка. 

У своєму Telegram-каналі Медведєв опублікував змонтоване фото Майдану, над яким майорить прапор країни-окупанта.

Данілов відреагував на чергові фантазії експрезидента РФ у Twitter, опублікувавши фото гамівної сорочки і натякнув, що Медведєву час до психіатричної лікарні.

"Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої Росії", — написав секретар РНБО.

Гамівна сорочка — спеціальний одяг для фіксації рук, а іноді рук і ніг. Найчастіше застосовується у медицині контролю рухової активності пацієнтів психіатричних лікарень. Також гамівні сорочки можуть використовуватися у в'язницях та медвитверезниках.

Читайте також: Медведєв поніс пропаганду про "зникнення" України. Кислиця: Змішав алкоголь із кокаїном

Дмитро Гриниченко
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РНБОвійнаолексій даніловпропагандадмитро медведєв
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