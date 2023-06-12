Медведев опубликовал фото Майдана с флагом России. Данилов: Нужна смирительная рубашка
Бывший президент РФ и одиозный пропагандист Дмитрий Медведев опубликовал фото Майдана Независимости с флагом страны-агрессора в так называемый "день России". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов решил, что кремлевскому чиновнику нужна смирительная рубашка.
В своем Telegram-канале Медведев опубликовал смонтированное фото Майдана, над которым развевается флаг страны-оккупанта.
Данилов отреагировал на очередные фантазии экс-президента РФ в Twitter, опубликовав фото смирительной рубашки и намекнул, что Медведеву пора в психиатрическую больницу.
"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России", — написал секретарь СНБО.
Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 12, 2023
- В октябре президент Зеленский назвал окружение Путина "щенками, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием".
- Данилов призывал не разносить в СМИ и Сети заявления Медведева.
- В конце осени, комментируя высказывания Медведева, посол Украины в ООН Кислица "недоумевал", как это Россия еще не собрала Совбез, потому что – со слов упомянутого выше чиновника РФ – "воюет против Сатаны".
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