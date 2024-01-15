Медвєдєв каже, що армію РФ торік поповнили 500 000 росіян. Союзники: Це перебільшення
Колишній президент РФ Дмитро Медвєдєв заявив, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 000 осіб. У розвідці Міноборони Великої Британії вважають цю цифру завищеною.
"Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута", – зазначають аналітики.
Розвідка також вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони й сільську місцевість.
"У своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією. Останні дані, опубліковані Медіазоною та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження", – йдеться в огляді.
Нещодавно представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія мобілізує приблизно 30 000 осіб на місяць – близько 1000-1100 щодня. Навіть за такими розрахунками, якщо перемножити 300 000 на 12 місяців, не виходить 500 000 осіб на рік, як стверджує Медвєдєв.
- Українська розвідка наголошує, що мобілізація у Росії триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року.
Дивіться також: Залужний та Повітряні сили підтвердили збиття російських літаків А-50 та Іл-22 – відео