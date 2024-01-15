Медвєдєв каже, що армію РФ торік поповнили 500 000 росіян. Союзники: Це перебільшення

Раніше в ГУР зазначали, що за місяць до лав ЗС РФ йдуть 30 000 росіян. За цими підрахунками все одно не виходить 500 000 на рік

Російські окупанти (Ілюстративне фото)

Колишній президент РФ Дмитро Медвєдєв заявив, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 000 осіб. У розвідці Міноборони Великої Британії вважають цю цифру завищеною.

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"Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута", – зазначають аналітики.

Розвідка також вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони й сільську місцевість.

"У своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією. Останні дані, опубліковані Медіазоною та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження", – йдеться в огляді.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія мобілізує приблизно 30 000 осіб на місяць – близько 1000-1100 щодня. Навіть за такими розрахунками, якщо перемножити 300 000 на 12 місяців, не виходить 500 000 осіб на рік, як стверджує Медвєдєв.

Українська розвідка наголошує, що мобілізація у Росії триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року.

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