Медведев говорит, что в армию РФ в 2023-м вступили 500 000 россиян. Союзники: Преувеличено

Ранее в ГУР отмечали, что за месяц в ряды ВС РФ идут 30 000 россиян. По этим подсчетам все равно не выходит 500 000 в год

Российские оккупанты (Иллюстративное фото)

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что к российской армии в 2023 году якобы присоединились еще 500 000 человек. В разведке Минобороны Великобритании считают эту цифру завышенной.

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"Очень вероятно, что эта цифра существенно раздута", – отмечают аналитики.

Разведка также считает весьма вероятным, что основная мобилизационная тяжесть ложится на более бедные регионы и сельскую местность.

"В своих усилиях выполнить мобилизационный план российское военное руководство с апреля 2023 года разрешило выпускникам школ подписывать контракт с армией. Последние данные, опубликованные Медиазоной и российской службой BBC, свидетельствуют, что на войне погибли по меньшей мере пять россиян 2005 года рождения", – говорится в обзоре.

Недавно представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия мобилизует примерно 30 000 человек в месяц – около 1000-1100 в день. Даже по таким расчетам, если умножить 300 000 на 12 месяцев, не получается 500 000 человек в год, как утверждает Медведев.

Украинская разведка отмечает, что мобилизация в России продолжается, но она не проводится массово, как это было в октябре-декабре 2022 года.

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