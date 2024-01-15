РФ мобілізує близько 30 000 осіб на місяць, вони мають мотивацію через зарплату — розвідка

Скібіцький заявив, що росіян мотивують йти до армії через зарплати — акцент роблять на кризових регіонах

Вадим Скібіцький (Фото: скриншот з відео)

Росія мобілізує приблизно 30 000 людей на місяць – близько 1000-1100 щодня. Про це повідомив заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, росіяни поповнюють втрати та формують резервні полки.

Він зазначив, що мобілізація в РФ триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року.

"Однак насправді росіяни мають мотивацію йти в армію – це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць", — сказав Скібіцький.

Розвідник заявив, що полонені окупанти зізнаються, що пішли до армії через гроші.

"Вони різні. Все залежить від того, де знаходиться підрозділ, чи веде бойові дії. Але у росіян чітко визначено, що день бойових дій – це плюс 8000 рублів до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 000 рублів на місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях першої лінії зіткнення", – наголосив заступник начальника ГУР.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. Є питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні Погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання уряду. Згодом уряд відкликав законопроєкт.

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