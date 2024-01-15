РФ мобилизует около 30 000 человек в месяц, у них есть мотивация через зарплату — разведка

Скибицкий заявил, что россиян мотивируют идти в армию через зарплаты — акцент делают на кризисных регионах

Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Россия мобилизирует приблизительно 30 000 человек в месяц — около 1000-1100 каждый день. Об этом сообщил заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне восполняют потери и формируют резервные полки.

Он отметил, что мобилизация в РФ продолжается, но она не проводится массово, как это был в октябре-декабре 2022 года.

"Однако на самом деле у россиян есть мотивация идти в армию – это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест", — сказал Скибицкий.

Разведчик заявил, что пленные оккупанты признаются, что пошли в армию из-за денег.

"Они разные. Все зависит от того, где находится подразделение, ведет ли боевые действия. Но у россиян четко определено, что день боевых действий – это плюс 8000 рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220–250 000 рублей в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях первой линии столкновения", — подчеркнул замначальника ГУР.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по нацбезопасности, обороне и разведке начал работу над законопроектом о мобилизации. Есть вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании Согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство. Впоследствии правительство отозвало законопроект.

Читайте также: Мобилизация. Нардеп Костенко объяснил, почему законопроект вернули Кабмину – видео