Мелітополь. Диверсанти ССО підірвали поїзд окупантів, який возив із Криму боєприпаси і паливо: карта

Вранці 13 жовтня бійці Сил спецоперацій підірвали залізничні колії в Мелітополі на тимчасово окупованій РФ частині Запорізької області, тим самим ускладнивши російським загарбникам постачання боєприпасів та палива своїм військам на цьому напрямку фронту.

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Діяв підрозділ Руху опору ССО.

Підрив було здійснено о 07:30 ранку. Пошкоджено залізничне полотно та поїзд, що доставляв боєприпаси та паливо для ЗС РФ.

"Встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", – додали в ССО.

Там пишуть, що "відрізали окупантів від постачання боєприпасів та палива на Запорізькому напрямку", проте невідомо, на який період і в якому обсязі. Зруйноване залізничне полотно інженерні війська зазвичай оперативно відновлюють.

Мер Мелітополя у вигнанні Іван Федоров написав, що вибух був о 07:40. За його словами, було підірвано потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку – пошкоджену техніку та награбоване (залізну руду, зерно та інше майно).

У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та теплотяг, зазначив мер.

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