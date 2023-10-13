Мелітополь. Диверсанти ССО підірвали поїзд окупантів, який возив із Криму боєприпаси і паливо: карта
Вранці 13 жовтня бійці Сил спецоперацій підірвали залізничні колії в Мелітополі на тимчасово окупованій РФ частині Запорізької області, тим самим ускладнивши російським загарбникам постачання боєприпасів та палива своїм військам на цьому напрямку фронту.
Діяв підрозділ Руху опору ССО.
Підрив було здійснено о 07:30 ранку. Пошкоджено залізничне полотно та поїзд, що доставляв боєприпаси та паливо для ЗС РФ.
"Встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", – додали в ССО.
Там пишуть, що "відрізали окупантів від постачання боєприпасів та палива на Запорізькому напрямку", проте невідомо, на який період і в якому обсязі. Зруйноване залізничне полотно інженерні війська зазвичай оперативно відновлюють.
Мер Мелітополя у вигнанні Іван Федоров написав, що вибух був о 07:40. За його словами, було підірвано потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку – пошкоджену техніку та награбоване (залізну руду, зерно та інше майно).
У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та теплотяг, зазначив мер.
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