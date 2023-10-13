RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мелітополь. Диверсанти ССО підірвали поїзд окупантів, який возив із Криму боєприпаси і паливо: карта

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 14:25
Мелітополь. Диверсанти ССО підірвали поїзд окупантів, який возив із Криму боєприпаси і паливо: карта - Фото
Скриншот

Вранці 13 жовтня бійці Сил спецоперацій підірвали залізничні колії в Мелітополі на тимчасово окупованій РФ частині Запорізької області, тим самим ускладнивши російським загарбникам постачання боєприпасів та палива своїм військам на цьому напрямку фронту.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Діяв підрозділ Руху опору ССО.

Підрив було здійснено о 07:30 ранку. Пошкоджено залізничне полотно та поїзд, що доставляв боєприпаси та паливо для ЗС РФ.

"Встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", – додали в ССО.

Там пишуть, що "відрізали окупантів від постачання боєприпасів та палива на Запорізькому напрямку", проте невідомо, на який період і в якому обсязі. Зруйноване залізничне полотно інженерні війська зазвичай оперативно відновлюють.

Мер Мелітополя у вигнанні Іван Федоров написав, що вибух був о 07:40. За його словами, було підірвано потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку – пошкоджену техніку та награбоване (залізну руду, зерно та інше майно).

У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та теплотяг, зазначив мер.

Читайте також: Експериментальні "Морські малюки" атакували кораблі ЧФ РФ, підводний човен втік – джерело

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаокупаціямелітопольлогістикадиверсіяпідрив
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 