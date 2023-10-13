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Мелитополь. ССО взорвали поезд оккупантов, возивший из Крыма боеприпасы и топливо – карта

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13.10.2023, 14:25
Мелитополь. ССО взорвали поезд оккупантов, возивший из Крыма боеприпасы и топливо – карта - Фото
Скриншот

Утром 13 октября бойцы Сил спецопераций подорвали железнордорожные пути в Мелитополе на временно оккупированной РФ части Запорожской области, тем самым усложнив российским захватчикам поставки боеприпасов и топлива своим войскам на этом направлении фронта.

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Действовало подразделение Движения сопротивления ССО.

Подрыв был осуществлен в 07:30 утра. Повреждено ж/д полотно и состав, доставлявший боеприпасы и топливо для ВС РФ.

"Устанавливается дополнительная информация по потерях врага", – добавили в ССО.

Там пишут, что "отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении", однако неизвестно, на какой период и в каком объеме. Разрушенное ж/д полотно инженерные войска обычно оперативно восстанавливают.

Мэр Мелитополя в изгнании Иван Федоров написал, что взрыв произошел в 07:40. По его словам, был взорван поезд, ежедневно возивший из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении – поврежденную технику и награбленное – железную руду, зерно и другое имущество.

В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз, отметил мэр.

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Євген Пилипенко
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