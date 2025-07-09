Мерц: Німеччина візьме участь у подальшому укріпленні ППО України

Пропозиції щодо постачання будуть оголошені 10 липня під час зустрічі "коаліції охочих"

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Німеччина готує пропозиції щодо подальшого укріплення протиповітряної оборони України. Про це повідомив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Мерца, зараз на різних рівнях триває обговорення щодо зміцнення ППО України.

"Не буду розповідати подробиці, але можу сказати, що Німеччина продовжуватиме робити суттєвий внесок", – сказав канцлер.

Він зазначив, що на зустрічі "коаліції охочих", яка запланована на 10 липня, Німеччина внесе нові пропозиції.

"Спорядження української армії є постійною темою як в обговореннях всередині Альянсу, так і між тими, хто формує "коаліцію охочих". Очікується рішення щодо подальших систем протиповітряної оборони. І я також зроблю відповідні пропозиції, які ми можемо реалізувати з Німеччини", – повідомив Мерц.