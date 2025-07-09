Мерц: Германия примет участие в дальнейшем укреплении ПВО Украины

Предложения о поставках будут оглашены 10 июля во время встречи "коалиции желающих"

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

Германия готовит предложения о дальнейшем укреплении противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам Мерца, сейчас на разных уровнях ведутся обсуждения об усилении ПВО Украины.

"Я не буду рассказывать подробности, но могу сказать, что Германия продолжит вносить существенный вклад", – сказал канцлер.

Он отметил, что на встрече "коалиции желающих", запланированной на 10 июля, Германия представит новые предложения.

"Вооружение украинской армии является постоянной темой как в обсуждениях внутри Альянса, так и между теми, кто формирует "коалицию желающих". Ожидается решение о дальнейших системах противовоздушной обороны. И я также внесу соответствующие предложения, которые мы можем реализовать из Германии", – сообщил Мерц.