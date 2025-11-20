Мерц пообіцяв оснастити ЗСУ далекобійною зброєю

Фрідріх Мерц (Фото: Fabian Strauch / EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus. Про це він сказав під час спільної пресконференції зі шведським колегою Ульфом Крістенссоном, відео опублікувала інформагенція AFP.

Шведський журналіст запитав, чи постачатиме Німеччина Україні ракети Taurus, однак Мерц не дав прямої відповіді.

"Ми місяцями інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів далекобійного вогню, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", – запевнив Мерц.

Німецький канцлер додав, що має залишатись певна невизначеність для російської сторони щодо обсягу військової допомоги Україні.

Він додав: "Ми зробимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з достатньою дальністю, і ця кількість збільшиться в найближчі тижні й місяці, якщо це буде необхідно".