Мерц пообещал оснастить ВСУ дальнобойным оружием

Немецкий канцлер не ответил насчет возможности поставки украинской армии ракет Taurus, однако пообещал "системы вооружения с достаточной дальностью"

Фридрих Мерц (Фото: Fabian Strauch / EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал оснастить украинскую армию дальнобойными системами вооружения, однако уклонился от ответа насчет крылатых ракет Taurus. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном, видео опубликовало информагентство AFP.

Шведский журналист спросил, будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus, однако Мерц не дал прямого ответа.

"Мы месяцами интенсивно работаем с украинским правительством над реализацией проектов дальнобойного огня, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", – заверил Мерц.

Немецкий канцлер добавил, что должна оставаться некая неопределенность для российской стороны относительно объема военной помощи Украине.

Он добавил: "Мы сделаем все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения с достаточной дальностью, и это количество увеличится в ближайшие недели и месяцы, если это будет необходимо".