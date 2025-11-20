Мерц пообещал оснастить ВСУ дальнобойным оружием
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал оснастить украинскую армию дальнобойными системами вооружения, однако уклонился от ответа насчет крылатых ракет Taurus. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном, видео опубликовало информагентство AFP.
Шведский журналист спросил, будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus, однако Мерц не дал прямого ответа.
"Мы месяцами интенсивно работаем с украинским правительством над реализацией проектов дальнобойного огня, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", – заверил Мерц.
Немецкий канцлер добавил, что должна оставаться некая неопределенность для российской стороны относительно объема военной помощи Украине.
Он добавил: "Мы сделаем все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения с достаточной дальностью, и это количество увеличится в ближайшие недели и месяцы, если это будет необходимо".
- В апреле Мерц заявил о готовности передать Украине Taurus, но в координации с союзниками.
- В мае представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус говорил, что если передачу Украине ракет Taurus все же одобрят, то это будет засекречено.
