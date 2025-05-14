Мерц пообіцяв зберегти підтримку США щодо України

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц працюватиме над об'єднанням Європи та США у підході до російсько-української війни. Про це він заявив у своїй першій промові перед парламентом, повідомляє Associated Press.

Мерц заявив, що "часи, коли Німеччина просто утримувалася від голосування з важливих питань європейської політики, мають закінчитися".

Він наголосив на своєму бажанні зберегти підтримку України з боку адміністрації президента США Дональда Трампа та розповів, що нещодавно двічі розмовляв з ним і "вдячний за підтримку безумовного 30-денного припинення вогню".

Канцлер відкинув ідею "продиктованого миру" чи "підкорення" України та попередив про небезпеку поширення російської агресії.

"Будь-хто, хто вважає, що Росія буде задоволена перемогою над Україною чи анексією частин країни, помиляється", – сказав він.

Мерц повідомив, що Німеччина наполегливо працює, щоб ця позиція була поширена не лише по всій Європі, а й серед "американських партнерів".

"Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним, тому я і далі докладатиму всіх зусиль для досягнення якомога більшої єдності між європейськими та американськими партнерами", – пообіцяв він.