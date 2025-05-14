Мерц пообещал сохранить поддержку США в отношении Украины

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц будет работать над объединением Европы и США в подходе к российско-украинской войне. Об этом он заявил в своей первой речи перед парламентом, сообщает Associated Press.

Мерц заявил, что "времена, когда Германия просто воздерживалась от голосования по важным вопросам европейской политики, должны закончиться".

Он отметил свое желание сохранить поддержку Украины со стороны администрации президента США Дональда Трампа и рассказал, что недавно дважды разговаривал с ним и "благодарен за поддержку безусловного 30-дневного прекращения огня".

Канцлер отверг идею "продиктованного мира" или "покорения" Украины и предупредил об опасности распространения российской агрессии.

"Любой, кто считает, что Россия будет удовлетворена победой над Украиной или аннексией частей страны, ошибается", – сказал он.

Мерц сообщил, что Германия упорно трудится, чтобы эта позиция была распространена не только по всей Европе, но и среди "американских партнеров".

"Чрезвычайно важно, чтобы политический Запад не позволил себе быть разделенным, поэтому я буду продолжать прилагать все усилия для достижения как можно большего единства между европейскими и американскими партнерами", – пообещал он.