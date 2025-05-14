Мерц: Реакция Шольца на российское вторжение в Украину была прорывной и исторической

Канцлер Германии похвалил своего предшественника за позицию по поводу российской агрессии против Украины

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE)

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что реакция его предшественника Олафа Шольца на российскую агрессию против Украины была в свое время "прорывной" и "исторической". Его цитирует n-tv.

Новый глава правительства Германии отметил, что его фракция была согласна "далеко не со всеми решениями". В то же время, по его словам, Шольц вместе с командой сумели провести страну через "чрезвычайно сложный период кризисов".

Мерц подчеркнул, что реакция Шольца на агрессию РФ против Украины была "прорывной" и "исторической".

Мерц также подчеркнул, что смена правительства произошла "профессионально, гладко и коллегиально", что, по его мнению, свидетельствует о демократической зрелости Германии.