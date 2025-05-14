Мерц: Реакция Шольца на российское вторжение в Украину была прорывной и исторической
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что реакция его предшественника Олафа Шольца на российскую агрессию против Украины была в свое время "прорывной" и "исторической". Его цитирует n-tv.
Новый глава правительства Германии отметил, что его фракция была согласна "далеко не со всеми решениями". В то же время, по его словам, Шольц вместе с командой сумели провести страну через "чрезвычайно сложный период кризисов".
Мерц подчеркнул, что реакция Шольца на агрессию РФ против Украины была "прорывной" и "исторической".
Мерц также подчеркнул, что смена правительства произошла "профессионально, гладко и коллегиально", что, по его мнению, свидетельствует о демократической зрелости Германии.
- 9 апреля 2025 года немецкие консерваторы и социал-демократы заключили коалиционное соглашение и договорились о создании правительства.
- 30 апреля партия Шольца проголосовала за коалиционное соглашение с ХДС/ХСС, Мерц избран кандидатом на должность канцлера Германии.
- 5 мая Социал-демократическая партия Германии официально подписала коалиционное соглашение с лидерами Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
- 6 мая Мерц был избран новым канцлером со второй попытки.