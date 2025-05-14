Мерц: Реакція Шольца на російське вторгнення в Україну була проривною та історичною
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що реакція його попередника Олафа Шольца на російську агресію проти України була свого часу "проривною" та "історичною". Його цитує n-tv.
Новий глава уряду Німеччини зазначив, що його фракція була згідна "далеко не зі всіма рішеннями". Водночас, за його словами, Шольц разом із командою зуміли провести країну через "надзвичайно складний період криз".
Мерц наголосив, що реакція Шольца на агресію РФ проти України була "проривною" та "історичною".
Мерц також підкреслив, що зміна уряду відбулася "професійно, гладко і колегіально", що, на його думку, свідчить "про демократичну зрілість" Німеччини.
- 9 квітня 2025 року німецькі консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду та домовилися про створення уряду.
- 30 квітня партія Шольца проголосувала за коаліційну угоду з ХДС/ХСС, Мерца обрано кандидатом на посаду канцлера Німеччини.
- 5 травня Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписала коаліційну угоду з лідерами Християнсько-демократичного й Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).
- 6 травня Мерца було обрано новим канцлером з другої спроби.