Міністр оборони Польщі заявив про позитив у передислокації військових США з Ясьонки

Косіняк-Камиш побачив позитив у передислокації військових США з Ясьонки, бо вони переорієнтовуються з допомоги Україні та залишаються у Польщі

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає позитивною передислокацію військових США з хабу в Ясьонці, бо вони переорієнтуються з допомоги Україні та залишаються у країні. Про це Косіняк-Камиш сказав в ефірі каналу Polsat News.

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"Сьогодні ми маємо ситуацію, коли американські солдати залишаються. Тих, хто був відданий справі допомоги Україні, а не відправлений до Польщі. Кількість солдатів у Польщі хоч і не змінилася, але більше присвячена Польщі, ніж допомозі Україні, тому це позитивна зміна", – заявив міністр оборони Польщі.

За його словами, зрештою місія в Ясьонці могла закінчитись, і військові могли повернутися до США, але вони залишаються в Польщі.

Косіняк-Камиш пояснив, що мова йде про кілька сотень військових, які перебуватимуть у різних підрозділах у Польщі. Міністр оборони зазначив, що рішення про переведення військових було ухвалено ще за часів адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена.

7 квітня США заявили, що передислоковують своїх військових з ключового хабу допомоги Україні у польській Ясьонці.

Після цього Косіняк-Камиш 8 квітня заявив, що характер місії у Ясьонці змінюється.