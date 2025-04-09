Міністр оборони Польщі заявив про позитив у передислокації військових США з Ясьонки
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає позитивною передислокацію військових США з хабу в Ясьонці, бо вони переорієнтуються з допомоги Україні та залишаються у країні. Про це Косіняк-Камиш сказав в ефірі каналу Polsat News.
"Сьогодні ми маємо ситуацію, коли американські солдати залишаються. Тих, хто був відданий справі допомоги Україні, а не відправлений до Польщі. Кількість солдатів у Польщі хоч і не змінилася, але більше присвячена Польщі, ніж допомозі Україні, тому це позитивна зміна", – заявив міністр оборони Польщі.
За його словами, зрештою місія в Ясьонці могла закінчитись, і військові могли повернутися до США, але вони залишаються в Польщі.
Косіняк-Камиш пояснив, що мова йде про кілька сотень військових, які перебуватимуть у різних підрозділах у Польщі. Міністр оборони зазначив, що рішення про переведення військових було ухвалено ще за часів адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена.