У Польщі прокоментували виведення військ США з Ясьонки: Характер місії змінюється
У Польщі прокоментували передислокацію американських військ із Ясьонки. Армія США залишається на території країни, наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на платформі X.
"Американські війська залишаються в Польщі! Відповідно до рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії в Ясьонці змінюється... Американські війська залишаються в Польщі, але в інших місцях", – повідомив міністр.
За його словами, завдання американських солдатів у хабі в Ясьоньці перейдуть до інших союзників: норвежців, німців, британців, поляків та інших. НАТО в рамках місії NSATU бере на себе відповідальність за функціонування Ясьонки, про що Польща повідомляла з липня 2024 року.
"Союзники спільно вирішили, що місія з надання підтримки Україні, матеріально-технічної та військової підтримки, буде швидше операцією НАТО, ніж операцією коаліції країн-учасниць зі США. Це не змінює того факту, що американська сторона надає допомогу, яка була розблокована нещодавно після тижневої перерви (...). НАТО просто бере на себе велику відповідальність", – пояснив він.
Косіняк-Камиш зазначив, що незабаром буде визначено бази, на яких американських солдатів після передислокації можуть розмістити.
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