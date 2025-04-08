В Польше прокомментировали вывод войск США из Ясенки: Характер миссии меняется
В Польше прокомментировали передислокацию американских войск из Ясенки. Армия США остается на территории страны, подчеркнул министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе X.
"Американские войска остаются в Польше! В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенке меняется... Американские войска остаются в Польше, но в других местах", – сообщил министр.
По его словам, задачи американских солдат в хабе в Ясенке перейдут к другим союзникам: норвежцам, немцам, британцам, полякам и другим. НАТО, в рамках миссии NSATU, берет на себя ответственность за функционирование Ясенки, о чем Польша сообщала с июля 2024 года.
"Союзники совместно решили, что миссия по оказанию поддержки Украине, материально-технической и военной поддержки, будет скорее операцией НАТО, чем операцией коалиции стран-участниц с США. Это не меняет того факта, что американская сторона оказывает помощь, которая была разблокирована недавно после недельного перерыва (...). НАТО просто берет на себя большую ответственность", – пояснил он позже на пресс-конференции.
Косиняк-Камыш отметил, что вскоре будут определены базы, на которых американских солдат после передислокации могут разместить.
- 19 марта NBC News сообщало, что США рассматривают возможность отказаться от командования НАТО. Это может означать первый шаг к выходу из Альянса.
- 28 марта генерал НАТО заявил, что у Альянса нет планов по сокращению присутствия войск в Европе.
- 8 апреля медиа NBC News писало, что Пентагон рассматривает предложение вывести до 10 000 военных США из Румынии и Польши.
- В тот же день командование США в Европе и Африке сообщило, что Америка передислоцирует своих военных из ключевого хаба помощи Украине в польской Ясенке.