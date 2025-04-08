В Польше прокомментировали вывод войск США из Ясенки: Характер миссии меняется

Владислав Косиняк-Камыш (Фото:x.com/KosiniakKamysz)

В Польше прокомментировали передислокацию американских войск из Ясенки. Армия США остается на территории страны, подчеркнул министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе X.

"Американские войска остаются в Польше! В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенке меняется... Американские войска остаются в Польше, но в других местах", – сообщил министр.

По его словам, задачи американских солдат в хабе в Ясенке перейдут к другим союзникам: норвежцам, немцам, британцам, полякам и другим. НАТО, в рамках миссии NSATU, берет на себя ответственность за функционирование Ясенки, о чем Польша сообщала с июля 2024 года.

"Союзники совместно решили, что миссия по оказанию поддержки Украине, материально-технической и военной поддержки, будет скорее операцией НАТО, чем операцией коалиции стран-участниц с США. Это не меняет того факта, что американская сторона оказывает помощь, которая была разблокирована недавно после недельного перерыва (...). НАТО просто берет на себя большую ответственность", – пояснил он позже на пресс-конференции.

Косиняк-Камыш отметил, что вскоре будут определены базы, на которых американских солдат после передислокации могут разместить.