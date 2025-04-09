Министр обороны Польши заявил о позитиве в передислокации военных США из Ясёнки

Косиняк-Камыш увидел позитив в передислокации военных США из Ясёнки, потому что они переориентируются с помощи Украине и остаются в Польше

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает положительной передислокацию военных США из хаба в Ясёнке, потому что они переориентируются с помощи Украине и остаются в стране. Об этом Косиняк-Камыш сказал в эфире канала Polsat News.

"Сегодня мы имеем ситуацию, когда американские солдаты остаются. Тех, кто был предан делу помощи Украине, а не отправлен в Польшу. Количество солдат в Польше хоть и не изменилось, но больше посвящено Польше, чем помощи Украине, поэтому это положительное изменение", – заявил министр обороны Польши.

По его словам, в конце концов миссия в Ясёнке могла закончиться, и военные могли вернуться в США, но они остаются в Польше.

Косиняк-Камыш объяснил, что речь идет о нескольких сотнях военных, которые будут находиться в разных подразделениях в Польше. Министр обороны отметил, что решение о переводе военных было принято еще при администрации 46-го президента США Джозефа Байдена.

7 апреля США заявили, что передислоцируют своих военных из ключевого хаба помощи Украине в польской Ясёнке.

После этого Косиняк-Камыш 8 апреля заявил, что характер миссии в Ясёнке меняется.