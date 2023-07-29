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Міноборони: Є просування під Бахмутом, на півдні – робота у кількох населених пунктів

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 22:15
Міноборони: Є просування під Бахмутом, на півдні – робота у кількох населених пунктів - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують рух уперед на південному фланзі Бахмутського напрямку, на Бердянському та Мелітопольському напрямках йде робота навколо кількох населених пунктів. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Сьогодні ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг – тривають  бої без зміни положень", – написала заступник голови Міноборони.

За інформацією Міноборони, на Бахмутський напрямок росіяни стягують додаткові сили та засоби, у самому Бахмуті тривають обстріли з обох боків.

"Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження", – повідомила Маляр.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти поводяться активно. Сьогодні було кілька спроб наступати, але зазнали невдачі і понесли втрати.

На Авдіївському напрямку точаться бої. Росіяни безуспішно намагаються наступати.

На Мар'їнському напрямку росіяни сьогодні збільшили штурмові дії із застосуванням техніки – танки, БМП. Але безуспішно. Українські війська відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.

"Сьогодні поступово, але впевнено просуваємось на Бердянському і Мелітопольському напрямку. По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів", – написала Маляр. 

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Наталія Медведєва
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війнаміноборонизведенняГанна Маляр
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