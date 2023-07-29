Сили оборони продовжують рух уперед на південному фланзі Бахмутського напрямку, на Бердянському та Мелітопольському напрямках йде робота навколо кількох населених пунктів. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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"Сьогодні ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг – тривають бої без зміни положень", – написала заступник голови Міноборони.

За інформацією Міноборони, на Бахмутський напрямок росіяни стягують додаткові сили та засоби, у самому Бахмуті тривають обстріли з обох боків.

"Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження", – повідомила Маляр.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти поводяться активно. Сьогодні було кілька спроб наступати, але зазнали невдачі і понесли втрати.

На Авдіївському напрямку точаться бої. Росіяни безуспішно намагаються наступати.

На Мар'їнському напрямку росіяни сьогодні збільшили штурмові дії із застосуванням техніки – танки, БМП. Але безуспішно. Українські війська відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.

"Сьогодні поступово, але впевнено просуваємось на Бердянському і Мелітопольському напрямку. По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів", – написала Маляр.

Сьогодні президент Володимир Зеленський приїжджав під Бахмут на передові позиції сил спеціальних операцій.

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