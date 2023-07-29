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Зеленський особисто приїхав під Бахмут, зустрівся з воїнами ССО — відео видео

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29.07.2023, 13:41
Володимир Зеленський під Бахмутом
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Президент Володимир Зеленський особисто приїхав під Бахмут на передові позиції Сил спеціальних операцій. Відповідне відео опублікувала прес-служба глави держави.

За його словами, він приїхав до району Бахмута, щоб привітати українських спецпризначенців із їхнім професійним святом.

Глава держави заслухав доповідь командира, поспілкувався із військовими.

"Хоча деталей про актуальні операції ССО і не розкажеш — тільки згодом, але виконання вами, хлопці, завдання заради України справді героїчне", — заявив Зеленський.

Дивіться також: Як 3 ОШБр почала контрнаступ на Бахмутському напрямку: відео боїв, штабу та полонених

Дмитро Гриниченко
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