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Президент Володимир Зеленський особисто приїхав під Бахмут на передові позиції Сил спеціальних операцій. Відповідне відео опублікувала прес-служба глави держави.
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За його словами, він приїхав до району Бахмута, щоб привітати українських спецпризначенців із їхнім професійним святом.
Глава держави заслухав доповідь командира, поспілкувався із військовими.
"Хоча деталей про актуальні операції ССО і не розкажеш — тільки згодом, але виконання вами, хлопці, завдання заради України справді героїчне", — заявив Зеленський.
- ЗСУ звільнили 4 кв. км території у районі Бахмута за минулий тиждень.
- 25 липня генерал Сирський відвідав бойові бригади Сил оборони на Бахмутському та Лиманському напрямках. Він наголосив, що на цих напрямках ситуація "складна та протилежна".
- Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось.
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