Президент Володимир Зеленський особисто приїхав під Бахмут на передові позиції Сил спеціальних операцій. Відповідне відео опублікувала прес-служба глави держави.

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За його словами, він приїхав до району Бахмута, щоб привітати українських спецпризначенців із їхнім професійним святом.

Глава держави заслухав доповідь командира, поспілкувався із військовими.

"Хоча деталей про актуальні операції ССО і не розкажеш — тільки згодом, але виконання вами, хлопці, завдання заради України справді героїчне", — заявив Зеленський.

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