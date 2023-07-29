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Зеленский лично приехал под Бахмут, встретился с воинами ССО — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 13:41
Владимир Зеленский под Бахмутом
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Президент Владимир Зеленский лично приехал под Бахмут на передовые позиции Сил специальных операций. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства.

По его словам, он приехал в район Бахмута, чтобы поздравить украинских спецназовцев с их профессиональным праздником. 

Глава государства заслушал доклад командира, пообщался с военными. 

"Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, ребята, задачи ради Украины действительно героическое", — заявил Зеленский.

Смотрите также: Как 3 ОШБр начала контрнаступление на Бахмутском направлении: видео боев, штаба и пленных

Дмитрий Гриниченко
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