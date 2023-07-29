Президент Владимир Зеленский лично приехал под Бахмут на передовые позиции Сил специальных операций. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства.
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По его словам, он приехал в район Бахмута, чтобы поздравить украинских спецназовцев с их профессиональным праздником.
Глава государства заслушал доклад командира, пообщался с военными.
"Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, ребята, задачи ради Украины действительно героическое", — заявил Зеленский.
- ВСУ освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута за прошедшую неделю.
- 25 июля генерал Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Он подчеркнул, что на этих направлениях ситуация "сложная и противоположная".
- Сырский: Под Бахмутом враг яростно цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся.
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