Президент Владимир Зеленский лично приехал под Бахмут на передовые позиции Сил специальных операций. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства.

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По его словам, он приехал в район Бахмута, чтобы поздравить украинских спецназовцев с их профессиональным праздником.

Глава государства заслушал доклад командира, пообщался с военными.

"Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, ребята, задачи ради Украины действительно героическое", — заявил Зеленский.

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