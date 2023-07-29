Силы обороны продолжают движение вперед на южном фланге Бахмутского направления, на Бердянском и Мелитопольском направлениях – идет работа вокруг нескольких населенных пунктов. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Сегодня мы продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг – продолжаются бои без изменения положений", – написала замглавы Минобороны.

По информации Минобороны, на Бахмутское направление россияне стягивают дополнительные силы и средства, в самом Бахмуте продолжаются обстрелы с обеих сторон.

"Враг интенсивно обстреливает в том числе из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, развернул систему наблюдения", – сообщила Маляр.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпели неудачу и понесли потери.

На Авдеевском направлении продолжаются бои. Россияне безуспешно пытаются наступать.

На Марьинском направлении россияне сегодня увеличили штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Но безуспешно. Украинские войска отразили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.

"Сегодня постепенно, но уверенно продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлении. По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населённых пунктов", – написала Маляр.

Сегодня президент Владимир Зеленский приезжал под Бахмут на передовые позиции Сил специальных операций.

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