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Минобороны: Есть продвижение под Бахмутом, на юге – работа у нескольких населенных пунктов

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 22:15
Минобороны: Есть продвижение под Бахмутом, на юге – работа у нескольких населенных пунктов - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают движение вперед на южном фланге Бахмутского направления, на Бердянском и Мелитопольском направлениях – идет работа вокруг нескольких населенных пунктов. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Сегодня мы продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг – продолжаются бои без изменения положений", – написала замглавы Минобороны.

По информации Минобороны, на Бахмутское направление россияне стягивают дополнительные силы и средства, в самом Бахмуте продолжаются обстрелы с обеих сторон.

"Враг интенсивно обстреливает в том числе из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, развернул систему наблюдения", – сообщила Маляр.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпели неудачу и понесли потери.

На Авдеевском направлении продолжаются бои. Россияне безуспешно пытаются наступать.

На Марьинском направлении россияне сегодня увеличили штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Но безуспешно. Украинские войска отразили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.

"Сегодня постепенно, но уверенно продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлении. По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населённых пунктов", – написала Маляр. 

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Наталья Медведева
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