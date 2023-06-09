Міноборони показало відео ракетного удару Росії по продуктовому магазину в Умані
09.06.2023, 17:01
Скріншот з відео
Міністерство оборони опублікувало відео вчорашнього російського ракетного удару по продуктовому магазину в Умані Черкаської області.
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"Умань Черкащина. Вчора російські терористи завдали ракетного удару по місцевому продуктовому магазину", – йдеться у повідомленні.
Uman, Cherkasy region.— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 9, 2023
Yesterday, russsian terrorists launched a missile attack on a local grocery store. pic.twitter.com/Iqlkjklszd
- Увечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, внаслідок якого постраждали вісім людей.
- За інформацією голови ОВА, в Умані було два влучання ракет – по промисловому об'єкту та автомийці. На автомийці внаслідок прильоту виникла пожежа.
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