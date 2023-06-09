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Міноборони показало відео ракетного удару Росії по продуктовому магазину в Умані

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 17:01
Міноборони показало відео ракетного удару Росії по продуктовому магазину в Умані - Фото
Скріншот з відео

Міністерство оборони опублікувало відео вчорашнього російського ракетного удару по продуктовому магазину в Умані Черкаської області.

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"Умань Черкащина. Вчора російські терористи завдали ракетного удару по місцевому продуктовому магазину", – йдеться у повідомленні.

  • Увечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, внаслідок якого постраждали вісім людей. 
  • За інформацією голови ОВА, в Умані було два влучання ракет – по промисловому об'єкту та автомийці. На автомийці внаслідок прильоту виникла пожежа.
Вадим Ребрина
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Уманьракетний удар
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