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Минобороны показало видео ракетного удара России по продуктовому магазину в Умани

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 17:01
Минобороны показало видео ракетного удара России по продуктовому магазину в Умани - Фото
Скриншот с видео

Министерство обороны опубликовало видео вчерашнего российского ракетного удара по продуктовому магазину в Умани Черкасской области.

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"Умань Черкасская область. Вчера российские террористы нанесли ракетный удар по местному продуктовому магазину", – говорится в сообщении.

  • Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.
  • По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.
Вадим Ребрина
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ракетный ударумань
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