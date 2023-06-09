Минобороны показало видео ракетного удара России по продуктовому магазину в Умани
09.06.2023, 17:01
Скриншот с видео
Министерство обороны опубликовало видео вчерашнего российского ракетного удара по продуктовому магазину в Умани Черкасской области.
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"Умань Черкасская область. Вчера российские террористы нанесли ракетный удар по местному продуктовому магазину", – говорится в сообщении.
Uman, Cherkasy region.— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 9, 2023
Yesterday, russsian terrorists launched a missile attack on a local grocery store. pic.twitter.com/Iqlkjklszd
- Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.
- По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.
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