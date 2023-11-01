Харчування для ЗСУ. Міністр оборони призначив голову Державного оператора тилу

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором Державного оператора тилу, повідомляє Міноборони.

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30 жовтня міністр підписав контракт та наказ про призначення Жумаділова гендиректором держпідприємства "Державний оператор тилу", повідомив заступник глави Міноборони Дмитро Кліменков.

Жумаділов пройшов необхідні перевірки та офіційно став на посаду, пише відомство.

Харчування – перший напрям, за яким держпідприємство забезпечуватиме ЗСУ, проведення закупівель заплановане на грудень, перші поставки очікуються у другому кварталі 2024 року, зазначає Міноборони.

Відомство пише, що аби підприємство юридично запрацювало "на повну потужність", залишилось, щоб Кабінет міністрів підтримав дві постанови, запропоновані Міноборони.

"Щодо однієї постанови, то ми вже очікуємо на позитивне рішення. Друга постанова, я очікую, буде прийнята до 15 листопада. І тоді Державний оператор тилу запрацює на 100%", – сказав Кліменков.

Як зауважує відомство, наразі їжу для ЗСУ Міноборони тимчасово закуповує за новими правилами.

Ці правила діятимуть на перехідний період, поки Державний оператор тилу візьме на себе всі обов'язки для забезпечення потреб ЗСУ, підсумовує Міноборони.

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Про старт реформи тилових закупівель Міноборони повідомляло ще в квітні. Тоді підписали трирічний контракт з Арсеном Жумаділовим, мобілізованим директором ДП "Медзакупівлі України", якому від початку доручили реалізацію проєкту.

Наприкінці серпня тодішній міністр оборони Олексій Резніков призначив Арсена Жумаділова керівником агентства ресурсного забезпечення ЗСУ. На той час воно існувало лише на папері.

Кліменков став заступником нового міністра оборони на початку жовтня. Пріоритетні напрямки його роботи – формування політики закупівель, летальні та нелетальні закупівлі.

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