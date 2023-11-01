Питание для ВСУ. Министр обороны назначил главу Государственного оператора тыла

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ о назначении Арсена Жумадилова гендиректором Государственного оператора тыла, сообщает Минобороны.

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30 октября министр подписал контракт и приказ о назначении Жумадилова гендиректором госпредприятия "Государственный оператор тыла", сообщил заместитель главы Минобороны Дмитрий Клименков.

Жумадилов прошел необходимые проверки и официально вступил в должность, пишет ведомство.

Питание – первое направление, по которому госпредприятие будет обеспечивать ВСУ, проведение закупок запланировано на декабрь, первые поставки ожидаются во втором квартале 2024 года, зазначає Міноборони.

Ведомство пишет, что чтобы предприятие юридически заработало "в полную мощность", осталось, чтобы Кабинет министров поддержал два постановления, предложенные Минобороны.

"Что касается одного постановления, то мы уже ожидаем положительного решения. Второе постановление, я ожидаю, будет принято до 15 ноября. И тогда Государственный оператор тыла заработает на 100%", – сказал Клименков.

Как отмечает ведомство, сейчас еду для ВСУ Минобороны временно закупает по новым правилам.

Эти правила будут действовать на переходный период, пока Государственный оператор тыла возьмет на себя все обязанности по обеспечению потребностей ВСУ, заключает Минобороны.

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О старте реформы тыловых закупок Минобороны сообщало еще в апреле. Тогда был подписан трехлетний контракт с Арсеном Жумадиловым, мобилизованным директором ГП "Медзакупки Украины", которому изначально поручили реализацию проекта.

В конце августа тогдашний министр обороны Алексей Резников назначил Арсена Жумадилова руководителем агентства ресурсного обеспечения ВСУ. В то время агентство существовало только на бумаге.

Клименков стал заместителем нового министра обороны в начале октября. Приоритетные направления его работы – формирование политики закупок, летальных и нелетальных закупок.

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